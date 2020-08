Alleen de start en finish van de Tour de France komen dit jaar uit Brabant

Movico verzorgt onder meer het finishpodium van de Tour. vergroot

Er zijn dit jaar geen Brabantse wielrenners in de Tour de France die zaterdag in Nice begint. De medewerkers van Movico in Deurne zijn er wel. Elke dag zetten zij bij start en finish alle faciliteiten neer. Dit jaar is corona natuurlijk een ‘hot item’. “Wij leven binnen de bubbel in een bubbel”, zegt Wouter Specken van Movico.

De renners en alle andere medewerkers in de Tour de France leven al min of meer afgezonderd van de buitenwereld. Movico heeft daarbinnen nog een eigen bubbel gecreëerd. Volgens Specken uit voorzorg. “We willen het voor iedereen zo veilig mogelijk maken.”

Voor Movico zijn er in Frankrijk bij de Tour vijftig medewerkers aanwezig. Elke dag bouwen zij alles op en breken zij het weer af. Het gaat bijvoorbeeld om de finishboog, het podium, de persfaciliteiten, eetplekken en VIP-ruimtes.

“We zijn blij en gelukkig dat het doorgaat.”

Voor al die plekken heeft Movico maatregelen moeten nemen vanwege corona. “Denk aan plexiglasschermen,” maar zegt Specken, “we adviseren de Tourorganisatie ook hoe ze om moet gaan met de gasten.”

Voor Movico is de Tour ook in deze situatie een hoogtepuntje. “We zijn blij en gelukkig dat het doorgaat.” Een favoriet voor de Tourwinst heeft Wouter Specken ook. “Primož Roglic. Nee niet Tom Dumoulin, maar dat is een persoonlijke voorkeur.”

