Auto botst tegen vrachtwagen in Steenbergen: 2 gewonden

Bij een ongeluk in Steenbergen zijn vrijdag aan het begin van de middag twee gewonden gevallen. Een auto met twee inzittenden kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een vrachtwagen.

Rond tien over twaalf ging mis op de Rondweg Oost. De auto met twee inzittenden belandde in de berm. De voorkant is zwaar beschadigd. Ook de vrachtauto lijkt niet verder te kunnen.