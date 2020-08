Klaas (74) leeft voor historische vliegtuigjes: 'Ik ben ridder op een vliegend paard'

Wachten op privacy instellingen... Klaas van der Ham voor de B-25 Mitchell van de stichting. (Foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 De 74-jarige Klaas maakt graag nog een rondje door de lucht.

De boomlange Klaas van der Ham uit Teteringen valt letterlijk en figuurlijk niet over het hoofd te zien bij de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht op vliegbasis Gilze-Rijen. In 1974 stond hij aan de wieg van de stichting die nu met ruim 250 vrijwilligers zorgt voor het vliegend houden van twintig toestellen die belangrijk waren in de geschiedenis van de Nederlandse luchtmacht. "Vliegtuigen zijn altijd mijn hobby, en gelukkig ook mijn beroep geweest."

Binnen de stichting is hij een sleutelfiguur; als vrijwilliger, vlieger, vlieginstructeur en bestuurslid.

Onderscheiding

Voor zijn inzet kreeg Van der Ham vorige week zelfs een koninklijke onderscheiding. "Ja, als je de film terugspoelt dan heb ik hier erg veel tijd in gestopt. Daar ben ik nu voor beloond en daar ben ik dankbaar voor."

"Ik denk dat ik een van de weinigen ben die ook ooit maar één dag met tegenzin naar zijn werk is gegaan", vertelt Van der Ham zittend in de cockpit van een geel-oranje Fokker S11 Instructor. "Dit is hier mijn favoriete toestel, want hierin heb ik in 1968 en 1969 mijn vliegeropleiding gedaan. Ik heb er daarna zo'n vijftig jaar bijna onafgebroken op gevlogen."

Jongere garde

Vier jaar geleden is hij gestopt met vliegen. "Op mijn zeventigste heb ik er een punt achter gezet. Dat leek mij een prima leeftijd om het aan de jongere garde over te dragen."

Desondanks is hij nog bijna dagelijks te vinden in en rond gebouwen en hangars van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, aan de zuidkant van de vliegbasis. "Ik vind het heerlijk om hier te zijn. Ik mag er nog steeds naar kijken en zelfs aankomen. Ik vlieg nog wel eens een enkele keer mee, als er een probleem is of om een instructeur op te leiden. Dus ik maak mij nog best wel nuttig."

Van der Ham mag zich sinds een week dus Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. En hij is er trots op: "Ik ben nu ridder op een vliegend paard. Nu maar op één paard. Vroeger op honderden."

Klaas van de Ham met onderscheiding op de borst voor een Harvard.