FC Eindhoven boekt dankzij benutte strafschop een 'historische' zege bij Jong Utrecht

Keeper Fabian de Keijzer (Jong FC Utrecht) haalt Hugo Botermans (FC Eindhoven) onderuit (foto: Orange Pictures). vergroot

FC Eindhoven is de eerste club in het betaald voetbal die na de coronastop van maart een overwinning heeft behaald in het Nederlandse profvoetbal. In de Keuken Kampioen Divisie wonnen de Eindhovenaren op Sportcomplex Zoudenbalch van Jong FC Utrecht, 2-1.

Kaj de Rooij dribbelde in de 11e minuut met de bal aan de linkervoet het strafschopgebied binnen om vervolgens met rechts in te tikken. Het was welhaast een treffer van historische waarde, de eerste in het Nederlands betaalde voetbal sinds de competities op 9 maart werden stilgelegd. Voor rust waren De Rooij (2x) en Lorenzo van Kleef dicht bij een tweede Eindhovense treffer.

De formatie van coach Ernie Brandts hield de voorsprong vast tot de 53e minuut, waarin Tim Pieters namens de thuisclub voor de 1-1 zorgde. Kort daarvoor had Mohamed Mallahi (Jong FC Utrecht) al tegen de paal geschoten.

Lorenzo van Kleef zette de Eindhovenaren opnieuw op voorsprong. Hij benutte in de 70e minuut een strafschop. Dat gebeurde nadat Hugo Botermans door keeper Fabian de Keijzer was gevloerd in het strafschopgebied.

