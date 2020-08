Drugslab midden in woonwijk Tilburg: ruim zes kilo aan amfetamine, bijna zeshonderd liter drugsafval

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Drugslab midden in woonwijk Tilburg, twee mannen opgepakt

In een huis aan de Bloemfonteinstraat in Tilburg is vrijdagmiddag een drugslaboratorium gevonden. Het lab bevond zich midden in een woonwijk en produceerde amfetamine. De politie heeft twee mannen zonder vaste woonplaats aangehouden. Het gaat om mannen van 23 en 46 jaar oud.

Ron Vorstermans & Peter de Bekker Geschreven door

Agenten bezochten het huis samen met een toezichthouder van de gemeente nadat meerdere mensen meldden dat de mensen daar overlast veroorzaakten. Vervolgens zagen ze in de schuur van het huis tientallen jerrycans staan, waar een sterke chemische geur vandaan kwam.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Zeshonderd liter drugsafval

In het huis werd bijna zeshonderd liter drugsafval gevonden. Er lag ook ruim zes kilo aan amfetamine. Daarop werden de twee mannen die in dat huis aanwezig waren aangehouden.

De drugs, de spullen in het lab en het drugsafval zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot