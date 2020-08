Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Drugslab midden in woonwijk Tilburg, twee mannen opgepakt

Aan de Bloemfonteinstraat in Tilburg is vrijdagmiddag een drubslaboratorium gevonden. Het lab ligt midden in een woonwijk en produceerde amfetamine. De politie heeft twee mannen aangehouden.

Ron Vorstermans Geschreven door

In het pand werd meer dan 500 liter aan drugsafval gevonden. In totaal lag er tussen de vijf en tien kilo aan amfetamine. “Op dit moment is er geen actief gevaar voor de omgeving en zijn we bezig met de ontmanteling”, meldt een woordvoerder vrijdagavond.

