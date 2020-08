Man (21) ligt bewusteloos in berm Oud-Gastel, politie doet onderzoek

Een deel van de Gastelsedijk Zuid in Oud Gastel (foto: Google Streetview). vergroot

Een 21-jarige man is vrijdagnacht bewusteloos gevonden naast een scooter in de berm van de Gastelsedijk Zuid in Oud Gastel. Wat hem is overkomen, is niet duidelijk. De politie zoekt getuigen.

Rond kwart over vijf ontdekte iemand de man en die waarschuwde de politie.

Spoed

Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat voorlopig uit van een ongeluk waarbij niemand anders betrokken was. "Maar gezien de ernst moeten andere opties niet uitgesloten worden."

De weg is tijdelijk afgezet om sporenonderzoek te kunnen doen.