Meisje (11) uit Tilburg vermist, vrijdagavond voor het laatst gezien

Een 11-jarig meisje uit Tilburg wordt vermist. De politie maakt bekend dat ze vrijdagavond rond half acht voor het laatst is gezien op het Wagnerplein.

De politie gaat er vanuit dat het meisje zelf is weggelopen. "Ze is natuurlijk nog maar 11 jaar oud, dus daar maken wij ons wel zorgen om", laat een woordvoerder van de politie weten.

Mogelijk in Zeeland

Na onderzoek lijkt het erop dat ze mogelijk in de omgeving van Goes is. "Hier doen wij onderzoek naar, vandaar dat wij het bericht ook in Zeeland hebben gedeeld via Twitter."