Vermist meisje (11) uit Tilburg is weer terecht

Archieffoto (foto: Rob van den Broek). vergroot

Het 11-jarige meisje uit Tilburg dat sinds vrijdagavond halfacht was vermist, is weer terecht. Dat maakte de politie zaterdagavond bekend. Het meisje was vrijdag voor het laatst gezien op het Wagnerplein.

Maaike Cnossen Geschreven door

De politie ging er vanuit dat het meisje zelf was weggelopen. Maar omdat ze nog maar 11 jaar oud is, maakte de politie zich wel zorgen, legde een woordvoerder van de politie uit.

De politie deelde geen naam en foto van het kind. Volgens de woordvoerder liep het meisje namelijk niet direct gevaar.

Mogelijk in Zeeland

De politie hield er rekening mee dat ze in de omgeving van Goes was. Waar ze uiteindelijk is gevonden, is niet bekendgemaakt.