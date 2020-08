Audi R8 raast met 284 kilometer per uur over A16

vergroot

En weer is er een filmpje opgedoken van een snelheidsduivel die zo snel mogelijk naar Rotterdam scheurt. Eerder deze week reden verschillende motorrijders met ruim 200 kilometer per uur over de A16. Nu is dat een wegpiraat in een bloedsnelle Audi R8.

Wachten op privacy instellingen...

Het filmpje op Dumpert is maar kort. Slechts 9 seconden. Op de snelheidsmeter is te zien dat de racewagen een snelheid haalt van 284 kilometer per uur.

Het lijkt erop dat deze coureur de filmpjes van de motorrijders, die eerder deze week opdoken, wil kopiëren. De politie gaf eerder deze week al aan dat ze deze stunts op de openbare weg hoog opneemt. Inmiddels heeft een team van de politie meerdere filmpjes in zijn bezit en is er een onderzoek gestart.

Deze twee filmpjes doken eerder deze week op. Het zou gaan om dezelfde motorrijders:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...