Marianne Vos baalt van tweede plaats in La Course: 'Ik ging de sprint te vroeg aan'

Wielrenster Marianne Vos uit Babyloniënbroek baalde van zichzelf nadat ze in La Course was geklopt op de streep in Nice door de Britse Lizzy Deignan. "Ik ging te vroeg, ik reageerde op Elisa Longo Borghini en had een momentje langer moeten wachten", zei de wielrenster van CCC-Liv bij de NOS.

Vos schreef La Course in 2014 en vorig jaar op haar naam en kreeg in de eindsprint van een groep van zes een uitgelezen kans op haar derde zege. "We hadden onderweg toch wat geleden. Als je met Lizzy naar de streep gaat, mag je zo'n inschattingsfoutje niet maken", vond ze. "Het is echt balen, zonde van deze kans."

La Course werd zaterdagochtend verreden op het parcours waarop zaterdagmiddag de Tour de France van start gaat. In tegenstelling tot de Tour voor mannen is het een eendaagse koers.

De zevende editie van La Course zou, net als de eerste drie edities, worden verreden op de Champs-Élysées in Parijs op de laatste dag van de Ronde van Frankrijk 2020. Maar vanwege de coronacrisis werd de wedstrijd verplaatst naar 29 augustus in Nice.

