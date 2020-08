Grote brand verwoest huis in Tilburg, buurman wekt slapende bewoner

De brandweer bluste het vuur in de Postelse Hoeflaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Een huis in de Postelse Hoeflaan in Tilburg is zondagochtend door brand verwoest. Het vuur werd rond negen uur ontdekt. De vlammen sloegen uit het huis.

"De gehele bovenverdieping stond in brand", laat een ooggetuige weten. De bewoner lag te slapen, maar een buurman slaagde erin die op tijd wakker te maken.

Lichtgewond

Volgens de ooggetuige is de bewoner lichtgewond. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer behandeld. De brandweer heeft het vuur geblust.

