Flinke hoeveelheid drugsafval gedumpt in Eindhoven en Nuenen

Op het Aalbersepad in Eindhoven is zondagochtend een flinke hoeveelheid jerrycans en vuilniszakken gevonden. Het lijkt te gaan om drugsafval.

Ook in Nuenen

Ook in Nuenen was het zondagochtend raak. Daar werd aan de Scheerrijtenweg - niet ver weg van het Aalbersepas in Eindhoven - een lading jerrycans gevonden. Ook de inhoud van deze jerrycans wordt onderzocht. De brandweer doet metingen.