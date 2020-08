Zwaan gered van Moerdijkbrug door weginspecteurs van Rijkswaterstaat

Pal op de Moerdijkbrug is zondagmiddag een zwaan geland met ofwel een verwonding, ofwel 's werelds grootste, harige kloten. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat moesten eraan te pas komen om het dier in veiligheid te brengen.

Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe de zwaan midden op de snelweg zit en het pas op een lopen zet als de twee weginspecteurs dichterbij komen. Nadat de zwaan gevangen is, wordt het dier in een kooi gestopt en aan de Dierenambulance overgedragen.