Man overleden na schietpartij in Uden, twee verdachten opgepakt

Foto: Marco van den Broek, SQ Vision. vergroot

Op de Batenburglaan in Uden heeft zondagavond een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is een man om het leven gekomen. De politie heeft twee verdachten opgepakt en is nog op zoek naar een derde.

Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plaatse.

Aanvankelijk meldde de politie dat er sprake was van één schutter, maar rond negen uur werd bekendgemaakt dat er twee verdachten zijn aangehouden en dat er nog wordt gezocht naar een derde. De politie is naar hem op zoek met onder meer een helikopter. De identiteit van het slachtoffer en de verdachten is nog niet bekendgemaakt.

Volgens een ooggetuige is het druk op straat en hangt er een grimmige sfeer.

