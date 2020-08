Vriendenkring De Rijten wint de legoparade van de Brabantsedag

Vriendenkring De Rijten wint de Legoparade. vergroot

Als de laatste zondag van augustus nadert, krijgen de mensen in Heeze kriebels in hun buik, want dan is traditioneel de theaterparade van de Brabantsedag. Maar in deze coronatijd waren er geen grote wagens met toneelspelers en dansers, geen 40.000 toeschouwers en geen groot feest. Wel was er de ...legoparade, de Brabantsedag in het klein. “Zo hebben we toch een heel klein beetje het Brabantsedag-gevoel”, aldus Maarten van der Velde van vriendenkring De Rijten.

De legoparade was het alternatief voor de echte grote parade. De wagenbouwers moesten een oude wagen nabouwen met legosteentjes. In het Dorpshuis werden zondag de bouwwerken gepresenteerd aan de jury die een winnaar koos. Dat gebeurde in een klein gezelschap; geïnteresseerden konden het via een livestream thuis volgen.

'Beetje ondeugend mag wel'

Commissaris van de Koning Wim van de Donk was één van de juryleden. “Ik vind het totaalbeeld belangrijk en de eerste indruk moet goed zijn. Maar wat ik ook wel leuk vind, is als ze zich niet helemaal aan de spelregels houden. Een beetje ondeugend mag wel. Wij Brabanders houden van innoveren. Als je alles precies doet wat je gezegd wordt, komt er nooit vernieuwing”, grapt de commissaris van de Koning.

Seksuologe Eveline Stallaart zat ook in de jury. “Ik kan me de meeste wagens nog wel herinneren. Ik heb als klein meisje vaak aan de kant gestaan en ook regelmatig meegelopen. Ik let er op of ik nu hetzelfde gevoel krijg als toen ik de wagens voor het eerst zag. En het is bijzonder om te zien dat sommige dat ook nu met legosteentjes goed voor elkaar krijgen.”

'Grote ontlading voor ons'

Eén voor één bekeken de juryleden de wagens. Iedere bouwgroep had één afgevaardigde die het idee achter het bouwwerk presenteerde. En natuurlijk was het een moeilijke opdracht voor de jury, omdat de bouwwerken erg divers waren. Maar uiteindelijk kwam vriendenkring De Rijten als winnaar uit de bus.

“Om dit te winnen is een grote ontlading voor ons”, aldus Maarten van der Velde. “Wij zijn de laatste jaren vaak in de top geëindigd, maar we hebben het helaas nog nooit gewonnen. Dus het is toch wel leuk. Of eigenlijk, nee het voelt toch niet als een echte winst", bedenkt hij zich. "We hebben het eigenlijk niet gedaan om te winnen. We wilden gewoon samen iets moois maken en toch een beetje dat Brabantsedag-gevoel beleven. En heel af en toe is dat tijdens het bouwen toch een beetje gelukt. De winst is maar bijzaak.”

Virus

En dat is eigenlijk hoe alle bouwers het zien. Het samen werken aan het bouwproject vonden ze het belangrijkste. “Het is mooi om te zien dat het Brabantsedag-virus sterker is dan het coronavirus”, concludeert de commissaris van de Koning.

