Auto slaat over de kop in De Rips, bestuurder overleden

Auto slaat over de kop, bestuurder is overleden

Bij een ongeluk in De Rips is een automobilist maandagochtend overleden. Het ongeluk gebeurde rond zes uur op de Stippelberg.

De auto sloeg over de kop en kwam op het dak tot stilstand. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

In de auto zat naast de bestuurder nog iemand. Die is gewond en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.