Phillip Cocu als bondscoach van het Nederlands elftal: drie prominenten geven antwoord

Phillip Cocu (foto: VI Images) vergroot

Louis van Gaal wordt genoemd. Arsène Wenger schijnt de klus ook wel te zien zitten en Frank de Boer is beschikbaar sinds zijn contact bij het Amerikaanse Atlanta United werd ontbonden. Maar zou Phillip Cocu niet ook een goede optie zijn om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal? We vroegen het drie prominenten uit de voetbalwereld.

Cocu is op dit moment coach van Derby County, in de Engelse eerste divisie. Hij grossierde in prijzen tijdens zijn PSV-periode en bereikte met de Eindhovense club bijna de kwartfinales van de Champions League. Dit leek het begin van een glansrijke trainerscarrière, maar zijn avontuur daarna bij het Turkse Fenerbahçe werd geen succes.

Met Derby County maakte Cocu het afgelopen voetbalseizoen indruk door de achtste finale te bereiken van het FA Cup-toernooi - waarin Manchester United te sterk was - maar het lukte de Eindhovenaar niet om met de club te promoveren naar de Premier League.

Jan Poortvliet (foto: Henk van Esch) vergroot

'Oranje heeft een Hansie Flick-type nodig'

Oud-international Jan Poortvliet vindt zijn plaatsgenoot wel een optie als nieuwe bondscoach, ook al staat hij nog onder contract bij Derby County. Volgens hem is het bondscoachschap 'voor elke trainer het ultieme'. "Zeker voor topvoetballers die trainer zijn geworden. Die hebben altijd de ambitie om op het hoogste niveau te trainen. Alleen mis je als bondscoach wel het dagelijkse veldwerk. Ik weet niet in hoeverre dit voor hem een probleem is. Daarnaast kent Phillip alle jongens en is hij in Engeland alleen maar rijper geworden."

Volgens Poortvliet heeft Oranje een 'type Hansie Flick' - de coach die Bayern München naar de landstitel en de eindezege in de Champions League leidde - nodig als opvolger van Ronald Koeman. "Kijk, de formatie staat al voor negentig procent. De spelers weten wat ze moeten doen. Ze moeten zich vooral lekker voelen en hebben geen coach nodig die teveel dingen wil veranderen." Cocu past in dit profiel, meent de oud-succescoach van FC Eindhoven. "En hij straalt altijd een natuurlijke rust uit. Hij laat zich niet gek maken."

Ruud Brood vergroot

Mooi moment

Ruud Brood was jarenlang de rechterhand van Cocu bij PSV. Samen brachten ze de Eindhovense club terug naar de top. Hij ziet wel wat in Cocu als bondscoach. "Hij zou het zeker aankunnen."

Volgens Brood is het ook een mooi moment om nu in te stappen als bondscoach. "Oranje is geplaatst voor het EK en je hebt een goede spelersgroep. En als ik naar Phillip zelf kijk: hij heeft al ervaring opgedaan als assistent-bondscoach rond het WK in Zuid-Afrika. Hij weet dus wat het is om aan zo'n eindtoernooi mee te doen en kent ook de aanloop naar zo'n eindronde toe, hoe zoiets programma-inhoudelijk werkt. Daarnaast heeft hij zich ontwikkeld als trainer-coach. Hij heeft successen gekend en weet als oud-international hoe het eraan toegaat in de top."

Nog meer ervaring opdoen alvorens bondscoach te worden, is volgens Brood geen vereiste. "Het is niet zozeer dat je eerst kampioen van Engeland of Duitsland moet worden. Phillip is deskundig in het internationale voetbal en kan alles goed managen. Dat heeft hij ook bij PSV laten zien. Dan hoef je niet eerder bondscoach voor geweest te zijn of nog tien jaar ervaring op te doen."

Aad de Mos, oud-coach van onder meer PSV. vergroot

Ervaring

Voetbal-analyticus en oud-coach Aad de Mos ziet dit anders. Volgens hem is Cocu nog niet klaar voor het leiden van het Nederlands elftal. "Ik denk dat je wat meer ervaring moet hebben, wat meer vlieguren moet maken. Net zoals Guus Hiddink, Louis van Gaal en Ronald Koeman, voordat zij bondscoach werden. Cocu moet het nog laten zien. Daarnaast is hij nu met Derby County met een project bezig."

Ervaring in het buitenland opdoen, is volgens hem een vereiste voor het bondscoachschap. "Daar heb je te maken met een andere manier van werken, een andere hiërarchie."

Hij haalt Louis van Gaal aan als voorbeeld. Toch zou De Mos ook Van Gaal niet aanstellen als nieuwe bondscoach. "Ik ben voorstander van een wat jonger type, die beter bij de groep past." Zijn voorkeur gaat uit naar Ruud Gullit. "Die heeft in het buitenland gewerkt bij onder meer Chelsea en Newcastle United, in Nederland bij Feyenoord en hij werkte al met deze spelersgroep als assistent van Dick Advocaat. Qua lijn die bij Oranje is ingezet, kom ik eerder uit bij Gullit dan bij Van Gaal."