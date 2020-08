Baby-banteng Arthur geboren in Safaripark Beekse Bergen

Arthur de banteng (foto: Safaripark Beekse Bergen). vergroot

Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek heeft er een nieuw schattig kleintje bij: Arthur de banteng. Het jonge mannetje is afgelopen week geboren en maakt het goed, meldt het park. De banteng is een rundsoort uit Zuidoost-Azië.

“Hij is ‘s nachts geboren, midden in de groep. Eigenlijk gaat dat altijd zo in de natuur. Arthur is gezond en doet het goed. Hij drinkt goed bij zijn moeder Lana. Ze staan met zijn tweetjes in de kudde”, aldus dierenverzorgster Yvonne Vogels.

In totaal heeft Safaripark Beekse Bergen nu acht bantengs: één volwassen stier, zes vrouwtjes en nieuwe aanwinst Arthur. De banteng wordt al een tijdje met uitsterven bedreigd.

Arthur (foto: Safaripark Beekse Bergen).