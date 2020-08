Voor de derde keer brand gesticht bij Nel (73) en Henk (80): ‘Ik word er moedeloos van’

Voor de derde keer brand gesticht bij Nel en Henk. vergroot

Nel (73) en Henk (80) uit Oosterhout voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis. Zondagavond werden de coniferen in hun tuin voor de derde keer in brand gestoken. “Alles stond in lichterlaaie. De buurman heeft voor de derde keer zijn brandblusser leeggespoten en ik stond weer met een tuinslang te blussen. Het is niet leuk meer”, aldus Henk van Vught.

Al vijftig jaar woont het echtpaar in de buurt Oosterheide, maar ondertussen heeft Nel het wel gehad. “We hebben hier nooit trammelant gehad. We hebben aardige buren, maar toch wil ik nu hier weg. Ik voel me niet meer veilig. Ik zit hier gewoon niet meer rustig."

Regelmatig heeft Nel het idee dat ze een brandlucht ruikt. "Dan moet ik even naar buiten om te kijken of er inderdaad brand is”, vertelt Nel. “En dat kan ook gewoon midden in de nacht zijn als ze al in bed ligt”, vult Henk aan.

"De politie zegt niets te kunnen doen."

Niet alleen bij het echtpaar worden coniferen in de brand gestoken. “Ik denk dat het in de wijk hier al zo’n dertig keer is gebeurd de afgelopen jaren”, aldus Nel die zegt dat de politie weet om wie het gaat.

De brandweer blust weer een coniferenbrandje. (Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision) vergroot

"Het is een groep Marokkaanse jongeren. Maar de politie zegt niks te kunnen doen, omdat ze de jongeren op heterdaad moeten betrappen. Er wonen hier veel aardige mensen en het jammer dat deze groep het verpest.”

"Daar moest flink voor worden betaald."

Nel en Henk hebben wel een oplossing bedacht. De coniferen moeten worden vervangen door een houten schutting. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk. “De woningbouwvereniging wil meewerken. Ze hebben het zelfs al laten opmeten. Maar de gemeente heeft lange tijd dwarsgelegen."

Die stelt dat een bouwvergunning afgegeven moet worden. "En daar moest flink voor worden betaald”, aldus Henk. “Nu wordt er waarschijnlijk binnenkort alsnog een schutting aangelegd.”

De brandweer komt weer eens langs bij Nel en Henk. (Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision) vergroot