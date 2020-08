Twee nieuwe testlocaties voor corona in West-Brabant: Etten-Leur en Roosendaal

Foto: GGD West-Brabant vergroot

Vanaf dinsdag telt West-Brabant twee nieuwe locaties waar op corona wordt getest: één in Etten-Leur en één in Roosendaal. Dat meldt de GGD West-Brabant. De GGD streeft ernaar om eind september ook een teststraat in Raamsdonkveer te openen.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het gaat specifiek om locaties aan de Oude Kerkstraat 51 in Etten-Leur en aan de Tussenriemer 25 in Roosendaal. Vanaf woensdag kan iedereen met klachten zich daar gratis laten testen op het coronavirus.

De teststraat naast het Rat Verlegh Stadion in Breda blijft 'totdat er een nieuwe testlocatie in Breda is gevonden'.