Willem II weet Europese tegenstander: Progrès Niederkorn uit Luxemburg eerste horde

Willem II neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen Progrès Niederkorn. Zo is maandagmiddag duidelijk geworden bij de loting in het Zwitserse Nyon.

De ploeg van Adrie Koster kon naast Progrès Niederkorn ook Viking FK uit Noorwegen of Bala Town FC uit Wales loten. Maar het is dus de club uit Luxemburg geworden.

Beslissende wedstrijd in Luxemburg

De loting wees uit dat Willem II de eerste Europese wedstrijd sinds lange tijd niet in eigen huis gaat afwerken. In een alles-of-niets-wedstrijd reizen de Tilburgers af naar Luxemburg om ten koste van de nummer twee van de Luxemburgse competitie van afgelopen seizoen de volgende ronde te bereiken.

Willem II wist zich afgelopen seizoen van Europees voetbal te verzekeren, nadat de ploeg van Adrie Koster op de vijfde plek in de Eredivisie was geëindigd nadat het seizoen vroegtijdig stop werd gezet vanwege het coronavirus. De Tilburgers speelde voor het laatst in 2005 een Europees duel. Toen bleek AS Monaco over twee wedstrijden te sterk (1-5).

Progrès Niederkorn?

Toch lijken de kansen van Willem II voor deze eerste Europese wedstrijd wat groter. Afgelopen jaar wist Progrès Niederkorn tweede te worden in de Luxemburgse Eredivisie. Daarmee plaatste de club zich voor de vijfde keer in zes jaar tijd voor Europees voetbal.

In de Europa League verraste de club drie jaar geleden door FC Rangers, het voormalige Glasgow Rangers, in de voorronde met 2-0 te verslaan. Het was de eerste Europese triomf voor de Luxemburgers. In Schotland had de club met 1-0 verloren, zodat de tweede kwalificatieronde werd bereikt. Verder dan uiteindelijk de derde voorronde kwamen de Luxemburgers niet.

De competitie in Luxemburg is net weer van start gegaan. Progrès Niederkorn wist de eerste wedstrijd overtuigend te winnen (0-4), ondanks dat ze ten opzichte van vorig seizoen de topscorer missen. Emmanuel Francoise was afgelopen jaar goed voor dertien goals, maar is inmiddels vertrokken. Progrès Niederkorn speelde overigens al wel tijdens de eerste voorronde van de Europa League. Ze waren toen met 3-0 te sterk voor FK Zeta uit Montenegro.

