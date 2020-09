PSV heeft gewenste linksback eindelijk binnen: Duitser Philipp Max tekent in Eindhoven

Philipp Max in actie voor FC Augsburg. (Foto: OrangePictures) vergroot

De PSV-fans hebben er een tijd op moeten wachten, maar het is technisch manager John de Jong gelukt om een linksback te kopen. Phillip Max versterkt het team van trainer Roger Schmidt. De Duitse linksback komt over van FC Augsburg en heeft tot juli 2024 getekend in Eindhoven.

John de Jong gaf het afgelopen week al aan: de zoektocht naar de gewenste linksback was in volle gang. Niet veel later werd dus bekend dat PSV erin is geslaagd om Max aan zich te binden. De Eindhovenaren betalen naar verluidt zo’n 8 miljoen euro (exclusief bonussen) aan FC Augsburg.

Enorme drive

"Ik denk dat PSV met Max een goede aankoop heeft gedaan", zegt Paul Verhaegh, die in totaal twee jaar bij FC Augsburg samen speelde met de aanvallend ingestelde linksback. Verhaegh vindt dat Max aanvallend zeer sterk is. "Hij heeft een enorme drive naar voren met een goede voorzet en een goed schot. Je ziet het ook aan zijn statistieken bij Augsburg afgelopen seizoen", doelt de oud-verdediger onder meer op de acht doelpunten die Max wist te maken.

Maar Max is volgens Verhaegh ook verdedigend niet de minste. "Dat is en blijft natuurlijk ook je voornaamste taak als verdediger. Hij heeft al jaren Bundesliga-ervaring. En dan speel je niet tegen de minste aanvallers." Verhaegh verwacht dat Max zich redelijk makkelijk gaat aanpassen aan zijn nieuwe club. "Hij zal wel snel aarden, ja. Het is een heel toegankelijke jongen die goed in de groep ligt. Dus dat gaat echt helemaal goed komen."

Hoofdpijndossier

Met Max hoopt PSV het hoofdpijndossier van afgelopen seizoen eindelijk af te kunnen sluiten. Publiekslieveling Angeliño werd verkocht aan Manchester City en toen had PSV een probleem op de linkervleugel. John de Jong kocht Olivier Boscagli en huurde Toni Lato, maar beiden voldeden niet en maakten niet veel minuten op de linksbackpositie.

Middenvelder Michal Sadilek stond er als noodoplossing, Nick Viergever speelde er ook nog. Maar uiteindelijk wist PSV met Ricardo Rodriguez wél een gewenste linksback binnen te halen. Rodriguez bleek een echte versterking, maar omwille van het coronavirus speelde de gehuurde Zwitser maar zes duels in Eindhoven. PSV wilde hem definitief vastleggen deze zomer, maar Rodriguez bleek -zeker gezien zijn salaris- onhaalbaar voor de Eindhovenaren.

Noodoplossing

Tijdens de huidige voorbereiding kende de selectie van PSV nog altijd geen echte linksback. Als noodoplossing posteerde trainer Roger Schmidt middenvelder Mauro Junior als vleugelverdediger. De Braziliaan deed dat naar behoren, maar Schmidt gaf ook toe dat een club als PSV een echte linksback moet hebben in de selectie. En met de komst van Max is die er nu ook.

Scorende backs

De 26-jarige Duitser speelde afgelopen seizoen voor FC Augsburg, dat als 15e eindigde in de Bundesliga. Max speelde 31 wedstrijden, scoorde acht keer en was ook nog eens zesmaal aangever voor een doelpunt. Gezien zijn statistieken en manier van spelen, beschikt PSV met de komst van Max en het mogelijk aanblijven van Denzel Dumfries over twee opkomende en veel scorende backs.