Wie is voor jou de Brabander van het Jaar 2020? [VERKIEZING]

We gaan weer op zoek naar de Brabander van het Jaar

De Brabander van het Jaar is iemand die altijd vrijwillig voor anderen klaar staat. Die ingrijpt als iemand in nood is. Of de handen uit de mouwen stak tijdens de coronacrisis. Ken jij zo iemand? Geef die persoon dan op en wie weet zetten wij hem of haar wel uitgebreid in het zonnetje.

Imke van de Laar Geschreven door

Ken jij iemand die zeker aanspraak maakt op de titel Brabander van het Jaar? Stuur dan een mail naar [email protected] Vermeld daarin de naam en woonplaats van de kandidaat die je wilt voordragen en leg uit waarom hij of zij de enige echte 'Brabander van het Jaar 2020' is. Vergeet ook je eigen gegevens niet, want als de persoon die jij hebt aangemeld wordt uitgekozen, dan nemen wij contact met je op.

sTeun en toeverlaat

Vorig jaar kwamen er honderden aanmeldingen binnen. Daarvan werden tien mensen genomineerd. Uiteindelijk ging Teun Toebes uit Best er met de titel vandoor. Hij gaat met zijn stichting sTeun en toeverlaat geregeld op pad om mensen met dementie geluksmomentjes te bezorgen. Met een grote glimlach op zijn gezicht legt hij uit: "Ik ga met deze mensen bijvoorbeeld terug naar hun oude vertrouwde werkplek. Zo probeer ik mensen met dementie zich weer trots te laten voelen."

Teun Toebes is de Brabander van het Jaar 2019

Teun had kippenvel toen hij hoorde dat hij de Brabander van het Jaar 2019 was geworden. “Dat was geweldig met een zachte G. Ik had het niet verwacht, maar het was geweldig mooi.”

Kandidaten aanmelden kan tot 1 november. Op eerste kerstdag maken we bekend wie de Brabander van het Jaar 2020 wordt.