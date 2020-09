Deze kunstwerken gemaakt door blinden mag je juist wél aanraken

Kunstenares Mirjam Damstra maakt schilderijen met verschillende materialen en structuren. vergroot

Even met je hand over een schilderij vegen of een beeldhouwwerk aanraken, dat zit er in de meeste musea niet in. In de expositie 'Zie je wel?' in galerie de Verdieping in Moergestel mag dat juist wel. De expo staat vol werken van blinde kunstenaars die op de tast ervaren kunnen worden.

De Oosterhoutse Mirjam Damstra is een van de exposanten. De 51-jarige ziet enkel dat het licht is, maar verder niets. Ze staat naast haar schilderij met een schaap die zowel een paraplu als een zonnebril draagt.

'Soms ontstaat er gewoon iets'

Terwijl ze over het schilderij veegt, omschrijft ze welke kleuren ze ervaart. "Blauw is een hele vlakke kleur. Geel is een heel harige kleur. Die twee samengevoegd maakt een zachtere stof groen." Dat kleurensysteem bedacht de Tilburgse Jofke van Loon voor haar cursisten. Door gebruik van verschillende materialen maakte ze vijftien kleuren voelbaar.

In dit schilderij maakte Mirjam een heel duidelijk plaatje na, maar dat is niet altijd zo. Even verderop hangt een schilderij met zand, stenen en schelpjes. "Soms ben ik gewoon bezig met materialen en dan ontstaat er gewoon iets. Dat vind ik eigenlijk nog leuker."

Verfijnd beeldhouwwerk

Beeldhouwer Wim Pierik uit Grave raakte na een cursus voor blinden en slechtzienden verknocht aan het beeldhouwen. "Het is zo'n plezier om alleen maar met die steen en gereedschap bezig te zijn." Ook Wim, die sinds zijn vijfde blind is, moet alles op de tast doen. Dat kan soms best spannend zijn. "Dan ga ik het polijsten en denk je ho dadelijk is mijn vingertje weg", lacht hij.

Bij een beeld met een gedetailleerd gezicht legt hij uit wat voor hem zo uitdagend is in het beeldhouwen. "Dan heb je mooi die wang en dan moet het aan de andere kant ongeveer hetzelfde."

In de video zie je hoe de exposanten hun kunstwerken op de tast beleven:

Vrijheid terug

Ook de Eindhovense George Kabel maakt beeldhouwwerken, maar in Moergestel exposeert hij een conceptueel kunstwerk. Het idee achter zo'n kunstwerk is belangrijker dan dat het er mooi uit moet zien. Aan het plafond hangt een grote dobbelsteen en op de grond daarnaast staat een kruis. De twee objecten worden verbonden door een schaduw op de grond.

De 65-jarige kunstenaar heeft het syndroom van Usher. Hij werd geboren met een slecht gehoor, maar langzaam ging ook zijn zicht achteruit. Rond zijn dertigste zag hij helemaal niets meer. Hij werd afhankelijker van andere mensen om dingen te kunnen doen en daardoor werd zijn wereld kleiner.

Kunst werd een uitweg voor hem. "Dan ben ik eigen baas en kan ik doen waar ik zin in heb. Ik kan mijn eigen vormen bedenken en ben dan niet gebonden aan regels van anderen. Dat is mijn vrijheid."

Kunstliefhebbers die graag eens blind kunstwerken willen ervaren kunnen van zaterdag 5 tot en met zondag 20 september terecht in galerie de Verdieping in Moergestel. Vanwege de coronamaatregelen moet een tijdslot gereserveerd worden.