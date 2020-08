Gestolen AED's zijn volgens gps-signaal in de buurt, maar politie kan ze niet vinden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Twee AED's die in mei in Oss zijn gestolen, zijn daar nog maar de politie weet niet precies waar. Door het gps-signaal dat ze afgeven, is af te leiden dat de peperdure automatische defibrillatoren nog altijd ergens de buurt zijn.

Malini Witlox Geschreven door

Op 4 mei werden de twee AED's gestolen bij de Rabobank aan de Raadhuislaan en bij winkelcentrum De Ruwert. De leverancier kan op afstand zien dat de AED's nog in een goede staat zijn. Ze stralen uit in de omgeving van de Jacob Catsstraat en de Poirterstraat, aldus de politie.

De AED's kunnen helpen bij de reanimatie bij een hartstilstand. "Het is belangrijk dat ze terug komen op hun plek, zodat deze gebruikt kan worden voor de mensen die ze mogelijk nodig hebben. Iedere seconde telt. Weet u waar ze zijn? Laat het ons weten", roepen wijkagenten uit Oss op.

Wachten op privacy instellingen...