Overlast scooterjongeren in Bergeijk: ‘Wij hebben geen kwade bedoelingen’

Archieffoto (niet de betreffende scooter). vergroot

Voor politie, omwonenden en winkeliers op de Elsenhof in Bergeijk was de maat vol. Na een maandenlange overlast van een groep jeugdige scooterrijders werden afgelopen weekend negen scooters in beslag genomen. Dat scheelde een slok op de borrel voor de buurt. Maar hoe denken de jongeren daar zelf over? “We zijn geen tuig, maar een groep 15-16-jarigen met bijbehorend gedrag.”

Sandra Kagie & Malini Witlox Geschreven door

Vooropgesteld. De jongeren wilden wel reageren maar dan wel als groep, lieten ze aan Omroep Brabant weten. Aan de inbeslagname van de scooters ging volgens de politie al enige tijd gevaarlijk rijgedrag, intimidatie, vandalisme en nog andere zaken aan vooraf op en rondom de Elsenhof . “We begrijpen dat het intimiderend kan zijn dat we als groep bij elkaar staan. Een stel jonge gasten met zwarte helmen op ronkende scooters. Maar we hebben echt geen kwade bedoelingen en van vandalisme is geen sprake. Tuig? We zijn jongeren van 15 en 16 jaar met bijbehorend gedrag”, laat de scootergroep weten.

Wij hebben geen kwade opzet

Overlast? Zeker zal er weleens sprake van overlast zijn geweest. “Er is altijd wel iemand die dat veroorzaakt. Maar dat heb je ook met winkelende automobilisten. Mensen hebben tegenwoordig een kort lontje. Wij zien het misschien anders dan de ouderen. Maar wij hebben geen kwade opzet.”

Naar eigen zeggen zoeken ze bewust het buitengebied op om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. “Natuurlijk lopen we weleens bij de supermarkt naar binnen om wat te drinken te halen. Daar wonen inderdaad mensen boven de winkels. Misschien moeten ze het binnenplein afsluiten, dan is er minder overlast.”

De overlast is niet allen afkomstig van jongeren uit Bergeijk

De jongeren zeggen dat van de omliggende dorpen ook geregeld jongeren aansluiten. “De overlast is niet alleen afkomstig van Bergeijkse jongeren. Maar wij zijn wel gedupeerd omdat we onze scooters kwijt zijn. We zijn niet meer mobiel. We hopen onze scooters snel terug te krijgen om ze verkeersveilig te maken. Het is nog steeds onze grootste hobby", besluit de scootergroep.

Volgens de politie is het afgelopen weekend rustig verlopen. Gemeente en politie zeggen te weten wie de jongeren zijn. Ze hebben allemaal een brief op de deurmat gehad, vertelt de gemeentewoordvoerder. De in beslag genomen scooters zijn inmiddels op de rollerbank getest op technische mankementen. Wanneer en of de jongeren hun scooter terugkrijgen, is nog niet bekend. Volgens het Openbaar Ministerie komt daar waarschijnlijk deze week nog geen beslissing over.