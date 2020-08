FC Den Bosch verliest doelpuntrijk duel van De Graafschap

FC Den Bosch is de competitie begonnen met een 4-2 nederlaag tegen De Graafschap. De ploeg van coach Mike Snoei is een van de favorieten voor een promotieplek naar de eredivisie. FC Den Bosch gaf na rust bij een 1-1 stand binnen vijf minuten de wedstrijd uit handen.

In de blessuretijd van de eerste helft was aanvaller Toine van Huizen die de thuisploeg op een 1-0 voorsprong zette. FC Den Bosch kwam na rust op gelukkige wijze aan de gelijkmaker. Uit een voorzet van Kevin Felida schoot Julian Lelieveld de bal voorbij zijn eigen keeper, 1-1. Daarvoor had Jizz Hornkamp al tegen de lat geschoten.