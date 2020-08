Gaat GroenLinks ervoor zorgen dat distributiecentrum Wijkevoort er komt?

Protestborden tegen Wijkevoort (Foto: Agnes van der Straaten) vergroot

GroenLinks in de Tilburgse gemeenteraad gaat zeer waarschijnlijk bepalen of het distributiecentrum Wijkevoort in Tilburg er gaat komen of niet. Tot nu is de coalitiepartij nog altijd positief geweest over het industrieterrein dat in de plaats moeten komen van landbouwgrond en natuurgebied. Maandagavond konden de Tilburgers bij de raad inspreken over de plannen. Dat deden ze massaal. De druk op GroenLinks om toch maar 'Nee' te zeggen tegen Wijkevoort wordt met de dag groter.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het was geen gemakkelijk avond voor de fractievoorzitter van GroenLInks Evelien Kostermans. Menigmaal werd ze persoonlijk aangesproken op het voor velen onbegrijpelijk stemgedrag van de partij. De partij die voor het milieu is, stemt voor een industrieterrein met distributiecentra. Kostermans: ”Het is ingewikkeld om aangesproken te worden op het milieu. Want dat gaat ons verschrikkelijk aan het hart. Maar je zit nu eenmaal met vier partijen in de coalitie en dan is het geven en nemen en plussen en minnen.”

Van gedachte veranderd

Het steekt de GroenLinkser dat in 2018 de raad nog unaniem voor Wijkevoort stemde. Inmiddels zijn er een aantal partijen van gedachten veranderd, waaronder de grootste oppositiepartij de LST. Kostermans: ”Dingen zijn zeker veranderd. Je hebt nu de maatschappelijke discussie rondom verdozing. Wij hebben gezegd : Wijkevoort moet een combinatie zijn van logistiek en slimme industrie, dan is het mogelijk. Het moet duurzaam en groen zijn en voor werkgelegenheid in de regio zorgen.”

Kostermans heeft het met andere coalitiepartijen er niet echt over gehad wat er gebeurd als GroenLinks ineens tegen Wijkevoort stemt: “Ik weet niet of de coalitie op z’n kont ligt als wij tegen stemmen. Daar hebben we het nooit zo concreet over gehad, maar de kans is wel reëel natuurlijk als je als coalitiepartner op zo’n grote ontwikkeling iets anders doet dan afgesproken.”

Eerst is er woensdagavond de ledenraadpleging van GroenLinks over het industrieterrein. Kostermans geeft toe dat als de leden Wijkevoort niet zien zitten, ze als fractie toch maar weer een stevig gesprek met elkaar moeten voeren.

De gemeenteraad van Tilburg neemt op 21 september, als alles goed gaat, een beslissing over Wijkevoort.