Maaltijdbezorgers zoeken mee naar vermiste mensen

Een doorbraak in langdurige vermissingszaken. Dat is het doel van de nieuwe samenwerking Ride to Find, tussen maaltijdbezorger Deliveroo, AMBER Alert en de Nationale Politie die dinsdag van start is gegaan.

Volgens de Nationale Politie hebben mensen vaak, zonder het te weten, informatie en tips over langdurige vermissingszaken. Daarom rijden vanaf dinsdag meer dan 180 maaltijdbezorgers in achttien steden met vermissingsposters op hun bezorgtassen.

De maaltijdbezorgers vragen op deze manier extra aandacht voor de volgende vermissingszaken:

Svetla Angelova, 45 jaar uit Rotterdam, wordt vermist sinds 14 september 2013

Leon de la Croix, 26 jaar uit Almere, wordt vermist sinds 27 februari 2017

Rachid Zaoudi, 43 jaar uit Amsterdam, vermist sinds 5 december 2013

Raymond Schokker, 43 jaar uit Maastricht, vermist sinds 27 mei 2004

Ieder jaar raken er zo’n 40.000 mensen vermist, waarvan de helft kinderen. De onzekerheid voor familie en geliefden is in deze gevallen zeer groot. “Niet weten waar je geliefde is en wanneer hij of zij weer naar huis komt, is voor achterblijvers het moeilijkste’’, zegt Izanne de Wit, Teamleider Landelijk Bureau Vermiste Personen. “We hopen dat deze postercampagne zorgt voor een doorbraak.”

"We willen vermiste kinderen nog sneller thuis brengen."

Onderdeel van Ride to Find is ook dat bezorgers worden opgeroepen uit te kijken naar vermiste kinderen én volwassenen om hen vervolgens zo snel mogelijk te kunnen herenigen met hun naasten. Daarom ontvangen bezorgers vanaf dinsdag AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts in hun bezorg-app.

“Hoe meer mensen er uitkijken naar een vermist kind, hoe groter de kans dat het kind snel weer wordt gevonden”, zegt Frank Hoen, oprichter van AMBER Alert. “De bezorgers zijn de hele dag op pad. Ze zijn hierbij niet alleen goed zichtbaar op straat, maar zien zelf ook veel. Dat is een grote troef. Door deze nieuwe samenwerking hopen wij in de toekomst vermiste kinderen nog sneller thuis te brengen.”

Bezorgers enthousiast

De maaltijdbezorgers reageren volgens hun werkgever enthousiast op de actie. “Het doet ons goed om bij te kunnen dragen aan het opsporen van vermiste volwassenen en kinderen, al is het hopelijk niet vaak nodig”, zegt Stijn Verstijnen, directeur bij Deliveroo Nederland.