Het blijft nog even spannend wie PSV treft in de Europa League, Willem II wellicht tegen Rangers FC

Het is ook na de loting in het Zwitserse Nyon nog altijd niet duidelijk tegen wie PSV het moet opnemen in de derde voorronde van de Europa League. PSV speelt in ieder geval uit, en gaat spelen tegen of Nömme Kalju, of NS Mura of Aarhus GF. Mocht Willem II winnen van Progrès Niederkorn, dan spelen de Tilburgers thuis tegen Rangers FC of Lincoln Red Imps.

PSV weet dus nog niet tegen wie het precies zal gaan spelen. De drie tegenstanders van PSV doen ook niet direct veel belletjes rinkelen. Aarhus GF is de Deense nummer drie van afgelopen seizoen. Bij de Deense formatie speelt Nederlander Kevin Diks op huurbasis.

Nömme Kalju is één van de grote onbekende ploegen voor Nederlandse voetbalfans. Ze zijn op dit moment de nummer drie van Estland. Dat is ook de plek waar de club afgelopen seizoen wist te eindigen.

De club uit Estland is geen onbekende in de Europa League voorrondes. De voorgaande acht jaren plaatste Kalju zich telkens voor de voorrondes van of de Champions League, of de Europa League. Toch wisten ze niet één keer de groepsfase te bereiken. De beste prestatie zette Kalju in 2015 neer, toen de club tot aan de play-offs (laatste voorronde) van de Europa League kwam, maar daarin werd uitgeschakeld door Dnipro Dnipropetrovsk.

NS Mura, de Sloveense nummer vier, speelde vanaf 2012 driemaal in de voorrondes van de Europa League. In 2012 kwam de Sloveense club heel dichtbij de groepsfase van het tweede Europese clubtoernooi. Mura bereikte de play-offs (laatste voorronde) maar daarin was Lazio Roma veel te sterk. De Slovenen nemen het op 10 september in de eerste voorronde op tegen Nömme Kaljuk. De winnaar van dat duel zal met Aarhus GF moeten uitvechten wie de tegenstander van PSV gaat zijn op donderdag 24 september.

Naast bovengenoemde teams, had PSV ook tegen Aberdeen FC, Lokomotiv Zagreb of Viking FK kunnen loten.

Willem II tegen Schotse grootmacht of tegenstander uit Gibraltar

Het Schotse FC Rangers, het voormalige Glasgow Rangers, of Lincoln Red Imps uit Girbaltar is de mogelijke tegenstander van Willem II in de derde voorronde van de Europa League. Rangers is een ploeg die in ieder geval genoeg wedstrijdritme heeft. In Schotland heeft het al zes competitiewedstrijden gespeeld. In die duels scoorde het elf keer en kreeg het nog geen doelpunt tegen. Rangers zal een serieuze tegenstander zijn voor Willem II, al is het alleen al omdat het deze zomer maar liefst 11,5 miljoen euro uit heeft gegeven aan aanvallend ingestelde spelers.

Lincoln Red Imps zal bij minder voetbalfans een belletje doen rinkelen dan de 54-voudig kampioen van Schotland. Maar ook de club uit Gibraltar heeft een fraaie prijzenkast. De club werd in 1975 opgericht en kroonde zich sindsdien 24 keer tot kampioen van het land. Europees gezien heeft het minder potten kunnen breken. De tweede voorronde van de Champions League is tot nu toe de beste prestatie. Dit seizoen speelde het al twee voorrondes. KF Pristina uit Kosovo werd met 3-0 verslagen, daarna won Lincoln Red Imps met 2-0 van Union Titus Pétange uit Luxemburg.

Mochten PSV en Willem II al hun wedstrijden winnen, dan moeten beide Brabantse clubs nog één ronde overleven. De play-offs worden, net als de voorgaande voorrondes, over één wedstrijd gespeeld en vinden plaats op donderdag 1 oktober.