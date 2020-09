Studenten in Tilburg positief getest op corona na privéfeestjes tijdens introductieweek

Zo'n veertig studenten in Tilburg zijn de afgelopen week positief getest op het coronavirus. Het merendeel raakte waarschijnlijk besmet bij diverse privéfeestjes die werden gehouden tijdens de introductieweek. Enkele andere studenten raakten besmet tijdens een vakantie. Volgens de GGD gaat het om meerdere clusters van grotere en kleinere groepen studenten.

Uit het onderzoek is gebleken dat de besmettingen hebben plaatsgevonden buiten de onderwijsinstellingen. Het gaat om besmettingen in de privésfeer van studenten of in studentenhuizen.

Isolatie

De positief geteste studenten zijn benaderd en zitten in isolatie. Alle tot dusver bekende nauwe contacten van de positief geteste personen zijn gebeld en dringend verzocht in quarantaine te gaan. Alle overige contacten worden niet beschouwd als ‘nauwe contacten’ en mogen naar college of blijven werken. Zij hebben contact gehad met de positief geteste studenten, maar op een afstand van meer dan anderhalve meter, bijvoorbeeld in een studentencomplex of in een bar.