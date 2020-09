Kijk hier terug: de persconferentie over het coronavirus

Minister-president Rutte en minister De Jonge (VWS) gaven dinsdagavond een persconferentie waarin ze de laatste stand van zaken over het coronavirus en de maatregelen belichtten. De persconferentie is hieronder terug te kijken.

Rutte was daar eerder al pessimistisch over omdat cijfers aangeven dat het risico op besmetting met het coronavirus nog steeds groot is. Aanvankelijk was 1 september de streefdatum voor een heropening van de dansgelegenheden.