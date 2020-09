Kijk LIVE mee naar de nieuwe persconferentie over het coronavirus

Rutte tijdens de persconferentie dinsdag. vergroot

Minister-president Rutte en minister De Jonge (VWS) geven op dit moment een persconferentie waarin ze de laatste stand van zaken over het coronavirus en de maatregelen belichten. De persconferentie is live in dit bericht te volgen en is begonnen om zeven uur.

Er volgen ook updates tijdens de persconferentie in het liveblog.

Verlenging maatregelen uitgaansleven

Er worden geen grote aanpassingen van het beleid verwacht. Het kabinet gaat vermoedelijk aankondigen dat de discotheken en nachtclubs voorlopig nog niet de deuren mogen openen.

Rutte was daar eerder al pessimistisch over omdat cijfers aangeven dat het risico op besmetting met het coronavirus nog steeds groot is. Aanvankelijk was 1 september de streefdatum voor een heropening van de dansgelegenheden.