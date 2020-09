Wat is er aan de hand met Michael van Gerwen? 'Geen zorgen, hij gaat zich herpakken'

Michael van Gerwen (Foto: Lawrence Lustig/PDC) vergroot

Michael van Gerwen heeft een moeizame eerste week achter de rug in de Premier League, waarin hij drie keer verloor. Het moet beter gaan bij Van Gerwen, als hij de play-offs wil halen van de Premier League of Darts. “Maar dat gaat hem lukken. We gaan een andere Van Gerwen zien.”

Job Willemse Geschreven door

Dat denkt dartsverslaggever Arjan van der Giessen uit Den Bosch. Hij is voor RTL7 twee weken lang bij het dartsfestijn in het Engelse Milton Keynes. Hij ziet Van Gerwen dagelijks van dichtbij aan het werk en ziet dat hij nog absoluut niet in beste vorm is, gezien zijn drie nederlagen van afgelopen week. “Hij is kwetsbaar en dat voelen zijn tegenstanders ook”, stelt Van der Giessen. “Het gaat gewoon niet vanzelf bij hem, en dat gebeurt juist wel als hij goed in vorm is.”

Waardoor komt het dat Van Gerwen niet in vorm is?

“Ik denk dat het een combinatie is van verschillende factoren. Hij mist vooral ritme doordat de dartswereld lang heeft stilgestaan door het coronavirus. Verder zorgen die nederlagen ook weer voor een deuk in het zelfvertrouwen van Van Gerwen. Tijdens de Premier League spelen de beste spelers van de wereld tegen elkaar. Als je verliest, moet je die dag erop er meteen weer staan. Dat is mentaal echt zwaar. Dat weegt allemaal mee.”

Wat kunnen we voor de komende vier avonden verwachten van Van Gerwen?

“We gaan in ieder geval een andere Van Gerwen zien dan vorige week. Die overwinning op Michael Smith in de laatste partij, afgelopen zondag heeft hem echt goed gedaan. Hij stond daar met veel uitstraling, maar ook met veel rust. Na afloop was hij zó blij. Daar heeft hij heel veel zelfvertrouwen uit geput. Dus de tegenstanders kunnen hun borst nat gaan maken.”

Tekst gaat door onder de tweet.

Wachten op privacy instellingen...

Maar is dat genoeg om de finaledag van de Premier League te halen?

“Daar ga ik wel vanuit. Hij moet in de top vier eindigen om zich voor de finaledag te plaatsen. Ik kan me niet voorstellen dat hij buiten die top vier gaat eindigen. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik voor de start van de Premier League ook niet had verwacht dat hij vijf keer in de hele Premier League zou gaan verliezen. Als hij het niet haalt, zal dat een zeer pijnlijke kwestie worden. Maar zoals ik al zei: daar ga ik niet vanuit. Hij zal, mede door zijn laatste overwinning, er echt staan en er vol voor gaan.”

Het is nog niet bekend wanneer de finaledag van de Premier League of Darts gespeeld wordt. De PDC wil dolgraag de finale spelen met wat publiek in de zaal. Dat zou op 22 oktober moeten gebeuren in de O2 Arena in Londen, maar de PDC laat zich hier later pas definitief over uit.