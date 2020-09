Plantjes ruilen is helemaal hot in Tilburg: 'Helemaal gelukkig met een nieuw stekje'

Jacqueline en haar nieuwe aanwinst. vergroot

Kamerplanten zijn hartstikke hip. Nu veel mensen thuiswerken is er niets zo gezellig als wonen in een huis vol planten, ook wel een 'urban jungle' genoemd. Die planten kun je vervolgens weer stekken, zodat er een nieuwe plant uit kan groeien. Plantenfans wisselen die stekjes online uit of houden ruilmiddagen, maar het bracht ze in de Tilburgse wijk de Reeshof op een idee. In de wijk staan nu verschillende kasten verspreid waar de stekjes uitgewisseld kunnen worden.

De wandelroute is een heuse zoektocht, naar hét perfecte plantje om te ruilen.

Jacqueline Meeuwsen is zo'n plantenfanaat. Een grote glimlach verschijnt op haar gezicht als ze over haar hobby begint te praten. In haar eigen voortuin staat zo'n stekplantjeskast, maar ze gaat ook wekelijks met een mandje vol stekjes op pad op zoek naar nieuwe aanwinsten. In de ronde van zo'n tien kilometer bekijkt ze het aanbod in de kast en wanneer ze iets moois ziet, neemt ze het plantje mee en zet ze er een van haar eigen stekjes voor terug.

65 planten in huis

Haar huis begint inmiddels aardig groen te worden, ze heeft al zo'n 65 planten. "Mijn huis staat vol, maar ik heb nog genoeg om te ruilen en ik heb ook nog veel wensen. Voorlopig zijn we nog niet klaar."

In de video gaat Jacqueline op jacht naar nieuwe planten

Wachten op privacy instellingen...



De route zorgt niet alleen voor een stukje beweging, het zorgt ook voor verbinding in de wijk, legt initiatiefneemster Lin de Laat uit. In de groeps-chat met kasthouders worden fanatiek verhalen gedeeld. "Dan schrijven ze: 'Ja ik heb er weer één! Ik heb die gevonden. Wie wil deze nog hebben?' Mensen voelen zich misschien eenzaam in deze tijd en kunnen zo toch een beetje contact maken."

'Ik kijk vooral wat ik mooi vind'

Niet alleen digitaal, ook tijdens het uitwisselen is er contact. Wanneer Bastiaan ziet dat iemand iets komt wisselen bij zijn ruilkast, komt hij altijd even naar buiten. "Het is mooi om mensen te leren kennen en de passie met planten te delen. Ik ben geen plantenkenner, maar kijk vooral wat ik mooi vind." De Tilburger is zo enthousiast dat hij in zijn garage een kast aan het bouwen is om ook in de winter te kunnen blijven ruilen.

Het blijft niet bij de Reeshof. Op zijn stoep ontving Bastiaan al mensen uit Gilze en het stadscentrum, maar inmiddels is er ook een wandelroute met verschillende kasten in Dongen. "Uiteindelijk willen we een hele route in Brabant of misschien zelfs Nederland", glundert initiatiefneemster De Laat.

Wachten op privacy instellingen...