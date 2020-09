Motorcrosser Van de Moosdijk wil Jeffrey Herlings achterna en wacht op eerste GP-zege

Roan van de Moosdijk. vergroot

Roan van de Moosdijk is bezig aan een flinke opmars in de MX2-klasse. De motorcrosser uit Eindhoven heeft zich na vijf wedstrijden opgewerkt naar een derde plek op de ranglijst. Komend weekend wil hij knallen op de GP van Faenze in Italië. "Ik wil kampioen worden in de MX2", zo zegt de 19-jarige.

Het lijkt alleen een kwestie van wachten op de dag dat Roan van de Moosdijk zijn eerste GP wint in de MX2. Want kijkend naar de opmars die hij maakt, van een twaalfde naar een tweede plek in het klassement, ligt dat in de lijn der verwachting. Roan zit er met drie podiumplaatsen al dichtbij.

De jonge hond uit Eindhoven wil dan ook meer. Roan heeft honger. "De nummers één en twee staan in het klassement nog best een flink stuk voor op mij", zo erkent hij. "Maar er kan van alles gebeuren, want het seizoen is nog lang. In elke manche heb ik de winnaar in het vizier, dus de snelheid is er. Er zit zeker meer in, dus ik kan kampioen worden in de MX2. Maar laat ik eerst maar eens een GP winnen. Ik moet bescheiden blijven."

De ambitie is goed, maar het zal zeker nog een hele kluif worden. Het verschil is dat Van Moosdijk in een privéteam rijdt en zijn concurrenten Tom Vialle en Jago Geerts voor een fabrieksteam. Het is dan ook knap dat de Eindhovenaar zo snel al aan kan haken. "Maar ik denk dat ik ze ook kan verslaan", zo zegt Roan zelfverzekerd.

Roan van de Moosdijk is een groot talent en wordt stiekem al gezien als de opvolger van motorcrosskoning Jeffrey Herlings uit Oploo. Volgens ingewijden houden alle grote teams de Eindhovenaar nauwlettend in de gaten.

"Over twee jaar moet ik de overstap maken naar de MX1", zegt Van de Moosdijk over zijn toekomst. "Ik heb het lichaam en de bouw voor deze klasse. Jeffrey Herlings is een voorbeeld voor mij. Hij is dé man en daar heb ik veel respect voor. Het is iets waar ik ook wel heen wil."

Dit weekend kan hij daar alweer een stap in zetten tijdens de GP in Italië. Een circuit met een harde ondergrond, die Nederlanders vaak niet ligt. Maar voor de technischvaardige Van Moosdijk maakt het niet uit, want hij kan uit de voeten op hard en mul zand. "Dus wie weet als ik een goede start heb", aldus het motorcrosstalent.