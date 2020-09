Carnavalsverenigingen Breda bouwen gewoon door, maar wel voor carnaval 2022

Een creatie van C.V. Simpel - Breda. vergroot

Carnavalsverenigingen in Breda hebben begrip voor de keuze van stichting Kielegat. Zij riep dinsdag op geen carnavalswagens te bouwen, want mocht de optocht doorgaan, dan is het dat zonder carnavalswagens. Toch gaan veel bouwers niet thuis stilzitten. “Bouwen is een passie. Het is een levensstijl”, vertelt Barry Timmers van c.v. Simpel uit Breda. “Wij bouwen gewoon verder aan een wagen voor 2022."

En c.v. Simpel is niet de enige die verder bouwt. Ook Jordan Zijlmans van CV De Meikevers gooit de handdoek niet in de ring. “Wij hebben in 2022 een jubileum. We wilden dat jaar al flink uitpakken. En daar hebben we dan nu twee jaar de tijd voor”, aldus Zijlmans.

Begrip

Hij snapt dat deze keuze wordt gemaakt. “Natuurlijk balen we er van. We willen bouwen natuurlijk. We willen gewoon iets moois maken, voor jezelf, maar ook voor de stad. Maar je moet niet onderschatten wat carnaval teweeg brengt qua hoeveelheid mensen. Het is nu in een kroeg al moeilijk om mensen op een stoel te laten zitten, laat staan als er ontzettend veel mensen door de stad lopen.”

De bouwers zijn blij dat ze wel door kunnen bouwen. Als je lange tijd niks kunt doen, kan het zijn dat de motivatie wegzakt. “We moeten de mensen toch een beetje aan de gang houden. Dat is belangrijk om bij elkaar te blijven als groep. We hebben door de corona al zo’n half jaar stil gezeten. Iedereen popelt toch weer om aan de slag te gaan”, aldus Jordan.

Financiën

Het niet doorgaan van de optocht heeft ook financiële gevolgen. Normaal verkopen de bouwgroepen in West-Brabant hun wagen. “De wagens van vorig jaar zijn nog niet verkocht. Daardoor lopen we nu best wel wat geld mis. Daar komt bij dat we nu geen prijzengeld kunnen winnen. En de kosten voor bijvoorbeeld onderdak, lopen wel door”, aldus Jordan.

De groepen hopen dat er nog alternatieven worden bedacht waar ze toch mee aan de slag kunnen en wat geld kunnen verdienen. "We hopen dat we bijvoorbeeld aankleding voor de stad kunnen maken. Daarover gaan we nog in gesprek met de stichting", vertelt Jordan.



Optocht

Het is niet zeker dat de optocht helemaal wordt afgelast. De organisatie houdt een slag om de arm, maar het wordt sowieso een optocht zonder wagens. "Dan houdt het voor ons op. Meelopen zien wij niet zitten", aldus Timmers. "Wij zijn met onze wagens toch een beetje het paradepaardje van de optocht. En als er wagens mee doe, zitten wij er niet op te wachten."