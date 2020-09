Van kinderopvang tot speeltuin: scholieren weten wel raad met toekomst van Koepelgevangenis Breda

De voormalige koepelgevangenis in Breda (foto: Raoul Cartens). vergroot

Scholieren mochten dinsdag meedenken over de toekomst van de Koepelgevangenis in Breda. Ideeën waren er genoeg: van winkelcentrum tot kinderopvang, of zelfs een overdekte haven.

Al voordat de Koepelgevangenis in Breda begin 2016 haar functie verloor, was er discussie over een nieuwe bestemming van het Rijksmonument. Tot voor kort was er een tijdelijk invulling, met escape rooms en rondleidingen. Nu moet er een blijvende bestemming komen.

De scholieren hadden daar wel bepaalde ideeën over. Ook een foodhall, hotel, bejaardenhuis of binnenspeeltuin kwamen voorbij als nieuwe invulling van het iconische gebouw.

Kansen

Naast Breda zijn er nog twee koepelgevangenissen: in Arnhem en in Haarlem. Alle drie zijn ze als 'bajes' uit bedrijf genomen. Maar nergens ligt het complex van ruim drie hectare zo dicht bij de binnenstad als in Breda. En dat geeft extra kansen, zegt wethouder Paul de Beer. "Dit stukje erfgoed verdient echt een mooie publieke herontwikkeling, waardoor je tot in de eeuwigheid kunt genieten van dit prachtige gebouw."

Bredase scholieren hebben zat ideeën over de nieuwe bestemming van de voormalige Koepelgevangenis:

Eerder hield de gemeente al een online enquête over toekomstige bestemming van de voormalige gevangenis. Die werd door 951 mensen ingevuld, met als favoriete nieuwe functie een museum, bioscoop, of bibliotheek.

Hoerentent

De scholieren zijn wat dat betreft een stuk dynamischer. Als deelnemers van het spel 'Play the Koepel' kwamen de 150 brugklassers maandag met meer spannender ideeën.

Maar misschien wel het meest originele idee kwam eerder toch van oud gevangenisbewaarder Ton Mink: "Maak er een hoerentent van. Dan wil ik wel de kassier zijn."

