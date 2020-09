Jong stel zit urenlang vast in bos vanwege kudde Schotse Hooglanders

Een jong stel uit Oss heeft maandagavond urenlang vastgezeten in een bos vanwege een kudde Schotse Hooglanders. Toen het donker werd, schakelde het stel de hulp van de politie in.

Het stel verbleef in een vakantiepark aan de Leuvenumse Beek in Biddinghuizen. In de namiddag liepen ze via het bos naar een pannenkoekenhuis in de buurt.