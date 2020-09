Groot onderzoek naar effect van tuberculosevaccin op coronavirus

Onderzoek naar effect van BCG-vaccin op coronavirus. vergroot

Een aantal Brabantse ziekenhuizen doet mee aan een groot onderzoek naar het effect van het BCG-vaccin op het coronavirus. In het onderzoek wordt bekeken of het vaccin tegen tuberculose de kans op infectie met het coronavirus verkleint of dat het de ernst van symptomen vermindert als wel sprake is van een infectie.

De volgende Brabantse ziekenhuizen doen mee aan het onderzoek:

Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)

Amphia Ziekenhuis (Breda)

Ziekenhuis Bernhoven (Uden)

Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch)

Bekend is dat het BCG-vaccin niet alleen bescherming biedt tegen tuberculose, maar ook de afweer tegen andere ziekteverwekkers kan verhogen. Het is echter nog niet wetenschappelijk aangetoond dat het vaccin enige vorm van bescherming kan bieden tegen het coronavirus. Daar gaan de ziekenhuizen nu onderzoek naar doen.

In totaal doen zevenduizend kwetsbare ouderen boven de 60 jaar oud mee aan het onderzoek. De helft van de deelnemers krijgt het BCG-vaccin, de andere helft niet. De deelnemers worden zes maanden na vaccinatie gevolgd. De eerste resultaten worden tegen het einde van het jaar verwacht.

Meest toegediende vaccin

Het BCG-vaccin is het meest toegediende vaccin ter wereld en wordt al tientallen jaren over de hele wereld gebruikt om tuberculose te voorkomen. Dat heeft er voor gezorgd dat het vaccin als bewezen veilig wordt gezien en dat de mogelijke bijwerkingen bekend zijn. Daarnaast komt er steeds meer bewijs dat het BCG-vaccin het immuunsysteem stimuleert en daardoor beschermt tegen luchtweginfecties in het algemeen.