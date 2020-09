Zo ziet landgoed Haarendael er een jaar na de verwoestende brand uit, bekijk dronebeelden

Wachten op privacy instellingen... Haarendael krijgt een andere bestemming. Alleen de kapel en het voorportaal van het gebouw zijn gespaard gebleven. Volgende Vorige vergroot 1/3 Op de plek waar het landgoed stond, kan in de toekomst mogelijk gewoond en gerecreëerd worden.

Het is deze week precies een jaar geleden dat landgoed Haarendael bij Haaren compleet werd verwoest door een brand. Op de karakteristieke plek waar onder meer Peerke Donders tot priester werd opgeleid en tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetsstrijders gevangen werden gehouden, staan nu de restanten van de gebouwen te wachten op sloop of renovatie. Bekijk de dronebeelden van het historisch landgoed dat na de brand veranderde in een ruïne.

Ondertussen zijn er ook voorbereidingen voor een nieuwe bestemming van het landgoed. Hans Jung is namens projectontwikkelaar Lithos aangesteld om de plannen voor een nieuw Haarendael te stroomlijnen. Daarvoor heeft hij de hulp ingeroepen van deskundigen op het gebied van architectuur en erfgoed, maar ook van direct belanghebbenden zoals buurtbewoners en organisaties uit de buurt.

Discussiëren en plannen maken

"De gebouwen staan er nog bij zoals net na de brand, want er moet nog besloten wordt wat er gesloopt gaat worden en wat opnieuw opgebouwd. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van wat er hier gaat komen. Daar zijn we nu in twee groepen van dertig mensen met een betrokken achtergrond over aan het discussiëren en plannen maken."

De uitkomst van die gesprekken zijn nog onbekend, maar ze moeten volgens Jung wel aan wat voorwaarden voldoen. "De historische waarde van Haarendael moet intact blijven, de buurt en de gemeente moet het zien zitten en het moet haalbaar zijn. Dat proberen wij te faciliteren", zegt hij.

Hans Jung werkt aan een nieuw Haarendael vergroot

Wat het precies gaat worden kan, of wil de projectontwikkelaar nog niet zeggen. Wel dat de specifieke, markante sfeer van het landgoed zoveel mogelijk intact blijft.

Haarendael van de toekomst

"Als het zover is, hoop ik dat je het gevoel krijgt dat Haarendael er nog staat. Maar dat je dichterbij ziet dat er iets staat wat een verleden had, maar vooral heel veel toekomst heeft. " Deskundigen, betrokkenen en geïnteresseerden hebben al in werkgroepen gesproken over de mogelijkheden.

'Landschappelijk wonen'

"Het lijkt erop dat er in dit gebied landschappelijk gewoond gaat worden, maar ook gerecreëerd en dat er horeca komt. Wellicht met bijvoorbeeld ook wat zzp'ers die hier een werkplek vinden. Maar waarbij de gedenkplaats uiteraard ook z'n plek terugkrijgt en de kapel in volle glorie wordt hersteld."

Met een begroting van zo'n 60 miljoen euro wil de projectontwikkelaar aan de slag, maar vooralsnog moeten er eerst nog heel wat knopen doorgehakt worden.

Na de brand is er weinig over van het monumentale pand. vergroot

Vijf tot zeven jaar

Wanneer kunnen we het nieuwe Landgoed Haarendael verwachten? Jung: "Binnen een jaar moeten de plannen zo concreet mogelijk zijn en ik verwacht dat het zo'n vijf tot zeven jaar gaat duren voordat het nieuwe Landgoed Haarendael er staat."

LEES OOK:

Uitslaande brand houdt brandweer urenlang bezig op landgoed Haarendael in Haaren