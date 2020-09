Boxtelse band in één klap wereldberoemd na complimenten van Foo Fighters

Acting the Maggot (foto: Stef Schellekens). vergroot

Het was al erg fijn om na maanden weer eens samen te spelen en een biertje te drinken. Maar dat het zó zou uitpakken voor de Boxtelse band Acting the Maggot, hadden de leden niet kunnen bedenken. Hun cover van The Pretender werd opgepikt door de Foo Fighters, de Amerikaanse band van wie het nummer origineel is.

“Dit is echt onbeschrijfelijk”, vertelt zanger en gitarist Maarten de Gans. “Zo’n enorme wereldband. Misschien wel de grootste rockband ter wereld op dit moment. En dat zij het dan delen. Echt fantastisch.”

De Ierse feest-folkband Acting the Maggot hield sinds lange tijd weer eens een repetitieavond. De zes bandleden kwamen samen in een Amsterdamse kroeg. “Onze bassist woont daar inmiddels en nodigde ons uit. Toen we The Pretender speelden, werd er super enthousiast op gereageerd door de mensen die er waren. Waaronder zanger Douwe Bob, die daar vaak komt.”

Bekijk hieronder de versie van Acting the Maggot en het origineel. De tekst gaat verder onder de video's.

Gedeeld op Instagram

De Boxtelse band besloot een video van de cover daarom naar Dumpert te sturen en op Instagram te zetten. Op beide platforms viel het nummer in de smaak. Maar het ging helemaal hard toen de Foo Fighters het nummer deelde in hun Instagram Stories. Maarten had de rockband getagd in de video, maar had nooit verwacht dat zij het zouden delen. “Normaal hebben we iets van 200 of 300 views. Het is nu al 45.000 keer bekeken! En dat blijft oplopen.”

Wat betreft de zanger blijft het daar niet bij. “Hopelijk schoppen we het tot hun voorprogramma op deze manier. Wanneer ze weer in Nederland zijn, weten ze ons te vinden”, grapt hij.

