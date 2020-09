Documentaire laat zien hoe zwaar Bernhoven Ziekenhuis getroffen werd door coronacrisis

Beeld uit de documentaire 'Veerkracht: gevecht tegen corona'. vergroot

Het Bernhoven Ziekenhuis in Uden kreeg het tijdens de piek van de coronacrisis flink voor de kiezen. Juist in die periode kreeg filmmaker Marc Pos een uniek inkijkje in de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Dit resulteerde in de documentaire 'Veerkracht: gevecht tegen corona', die vanaf 11 september te zien is bij Videoland.

In de documentaire komen patiënten, artsen en verpleegkundigen aan het woord. "Het was een zeer beangstigende tijd, omdat we niet zeker wisten of we alle zieke mensen hier konden helpen", vertelt Geert van den Enden, algemeen directeur van het ziekenhuis.

Filmmaker Pos mocht met zijn team al draaien bij het begin van de coronacrisis. "Alle facetten die bij een crisis horen, zijn vastgelegd: stress, het harde werken, verdriet, machteloosheid, maar ook de liefde voor het vak en de dankbaarheid van patiënten. Deze bijzondere inkijk schetst een uniek beeld van de veerkracht van het zorgpersoneel in crisistijd."

Wachten op privacy instellingen...

Omroep Brabant maakte samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ook een documentaire over de coronacrisis. In 'Positief Getest' vertellen medewerkers uit alle geledingen van het Tilburgse ziekenhuis hoe ze de coronacrisis van dichtbij hebben beleefd.