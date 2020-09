Oorlogsmusea wachten het najaar met spanning af:' Deze maanden worden cruciaal'

Directeur Erik van den Dungen van het Oorlogsmuseum Overloon (foto: Tonnie Vossen) vergroot

De oorlogsmusea in Brabant trekken aan de noodrem. Uitgerekend in het jaar waarin Nederland 75 jaar bevrijding viert en ze dus volop publiek binnen wilden halen, moesten ze vanwege de coronacrisis maandenlang dicht. Dat betekende voor musea als Bevrijdende Vleugels in Best, Nationaal Monument Kamp Vught en het Oorlogsmuseum in Overloon een flinke aderlating. Met een campagne hopen ze dit najaar extra bezoekers te trekken. "De komende maanden worden cruciaal voor ons voortbestaan", zegt Erik van den Dungen van het Overloonse museum.

Het Oorlogsmuseum Overloon had vorig jaar in deze tijd 30.000 bezoekers meer. "Op belangrijke momenten, bijvoorbeeld op 4 en 5 mei, waren we helemaal dicht", zegt directeur Van den Dungen. "Dat scheelt ons heel veel publiek. Daarmee missen we niet alleen de entreegelden, maar ook onze horeca en de museumwinkel hadden in die tijd geen inkomsten." Al met al betekende dat een omzetverlies van 850.000 euro.

Het hoogseizoen maakte weliswaar iets van dat verlies goed, maar net als de andere museumdirecteuren is ook Erik van den Dungen bang voor wat er komen gaat. “Als we dit najaar met een tweede coronagolf te maken krijgen, wordt het heel moeilijk voor ons.”

'Scholen komen niet meer'

“We moeten de bezoekersstromen weer op gang proberen te krijgen”, benadrukt Van den Dungen. “Scholen komen bijvoorbeeld niet meer, omdat we vanwege de anderhalve meter maatregel geen rondleidingen kunnen geven aan een hele klas. We zoeken nu naar oplossingen, bijvoorbeeld door groepjes leerlingen het museum in te sturen met opdrachten.”

De grote vraag die de musea bezighoudt, is vooral: “Kunnen we ooit weer terug naar het oude normaal? Mogen evenementen straks weer?” Het Oorlogsmuseum trekt jaarlijks duizenden bezoekers met grote evenementen als Militracks. “Als we die niet meer mogen houden, krijgen we het echt heel moeilijk”, constateert Erik van den Dungen.

Het Overloonse museum heeft tot nu toe geen vaste medewerkers hoeven te ontslaan, maar zag zich wel gedwongen om tijdelijke contracten niet te verlengen.

Eerste schoolklasrondleiding in Vught

Nationaal Monument Kamp Vught had dit jaar 21.000 bezoekers. Maar vorig jaar waren dat er, ondanks de sluiting van een maand vanwege een grote verbouwing, ruim 72.000. Net als bij de andere musea is het ook ook hier verplicht om op internet kaartjes te reserveren. Op 9 september krijgt het Vughtse museum weer voor het eerst een schoolklas op bezoek.

