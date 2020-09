Geen rondje om de kerk maar om het bejaardenhuis bij rollatorloop in Zundert

Wachten op privacy instellingen... Deelnemers aan de rollatorloop in Zundert. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 Oudjes in Zundert doen fanatiek de rollatorloop

Allemaal op leeftijd, maar zeker niet minder fanatiek, kwamen zo'n twintig ouderen woensdagochtend naar de startstreep van de rollatorloop rond bejaardenhuis De Willaert in Zundert. Bij sommigen heerste de Olympische gedachte 'meedoen is belangrijker dan winnen', terwijl er ook deelnemers duidelijk voor de zege gingen en zo veel mogelijk rondjes om het complex wilden lopen. "Ik heb het aantal rondjes niet bijgehouden en ben gewoon doorgelopen", aldus een van de deelneemsters heel stoer na afloop.

De rollatorloop is een landelijk initiatief, maar op veel plekken werd het vanwege coronavirus afgelast. In Zundert en Rijsbergen niet, en daarom kon er daar volop worden gewandeld door het septemberzonnetje.

Vakken

Op de grond voor de startlijn waren in Zundert speciale vakken op de grond getekend om zo voldoende onderlinge afstand te garanderen. Ook werd er gefaseerd gestart, zodat er onderweg geen ongelukken konden gebeuren.

Marianne Roest uit Etten-Leur heeft er vooraf voldoende vertrouwen in dat de deelnemers geen risico's zullen nemen: "Het zijn allemaal volwassen mensen die alles over corona via de media hebben meegekregen. Dus ze weten duidelijk wat de richtlijnen zijn om voldoende afstand te houden."

Fanatieke deelnemers aan de rollatorloop in Zundert.

Beweegwijzer

Voordat wethouder Twan Zopfi de deelnemers op de startlijn op weg stuurde, kregen ze van hem allemaal een beweegwijzer. Daarin staat wat er in de gemeente Zundert voor senioren allemaal is te doen om in beweging te blijven.

"Sporten is het beste medicijn tegen corona. Op elke leeftijd. Bewegen is belangrijk. Bloedsomloop stimuleren, reserves opbouwen, en dan kun je de meeste dingen aan. Het is geen garantie, maar het is wel een risicovermindering", aldus de Zundertse wethouder.