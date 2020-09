Vrouw beschuldigt Efteling van racisme en vernedering, maar park doet juist aangifte tegen haar

Foto: ANP/Remko de Waal vergroot

Een medewerker van de Efteling heeft aangifte gedaan tegen een bezoekster van het park na een incident van afgelopen zondag. De bezoekster beticht het park echter van racisme en ‘vernedering van haar autistische zoon’. “Wij zijn heel erg geschrokken van het verhaal”, laat een woordvoerder van het pretpark weten.

De bezoeker deed woensdagmiddag haar verhaal op Facebook in een lange, Engelstalige post over het voorval. Naar eigen zeggen is haar autistische zoontje vernederd en is ze door het personeelslid uitgemaakt voor ‘zwarte trut’.

Woordenwisseling

Volgens de vrouw ging het mis bij de wc’s omdat haar autistische zoontje van acht hoge nood had, maar werd weggestuurd naar een andere wc. Ook nadat de vrouw een gehandicaptenverklaring had laten zien, zouden moeder en kind naar een andere wc zijn doorverwezen. De vrouw pikte dat niet en negeerde de instructies van het personeel. Dat zou zich vervolgens hebben geuit in een woordenwisseling en mogelijk fysiek geweld.

De ervaringen van de vrouw en het personeelslid komen echter totaal niet overeen, zegt de Efteling. De bezoekster schrijft op Facebook dat ze na het voorval door beveiligers twee uur lang in een kamer is vastgehouden en door de politie naar het bureau in Tilburg is gebracht. Daar heeft ze naar eigen zeggen zeventien uur doorgebracht.

Aangifte

De Efteling bevestigt dat er aangifte is gedaan door de medewerkster. De vrouw zou ook aangifte willen doen, maar dat zou ‘niet mogen’ van de politie, stelt de vrouw op Facebook.

Het pretpark herkent zich niet in het verhaal van de vrouw, maar wil niet op details ingaan. “We proberen haar te bereiken maar het lukt ons niet om met haar in contact te komen. De Efteling gaat nu eerst intern onderzoeken wat zich precies heeft afgespeeld in het park", zegt een woordvoerder.

De partner van de vrouw zegt op Facebook dat medewerkers hem en de twee kinderen netjes hebben behandeld, terwijl de vrouw in het park werd vastgehouden. “Een zeer vriendelijke medewerker is naar onze auto gekomen op de lege parkeerplaats en legde uit dat ze op de politie moesten wachten. Hij bood me de mogelijkheid om naar de wc te gaan en vroeg of de kinderen water wilden.”

Veel gedeeld

De Facebookpost van het gezin is in een halve dag tijd meer dan achthonderd keer gedeeld. De man en vrouw zeggen geen financiële compensatie te willen. “Maar we zullen nooit meer een voet in de Efteling zetten. Ik zal iedereen vertellen hoe onmenselijk deze plek is, zeker voor mensen met autistische kinderen”, schrijft het stel.

