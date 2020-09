Dodelijke schietpartij Boxmeer: buurtbewoners hoorden minstens vijf schoten

Wachten op privacy instellingen... Foto: SK Media/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Man overleden na schietpartij in brandgang aan de Leeuwerik in Boxmeer.

Omwonenden van de brandgang van de Leeuwerik in Boxmeer, waar woensdagavond een man om het leven kwam na een schietpartij, hebben zeker vijf schoten gehoord. "Ik zat net wat te eten rond kwart over acht toen ik vijf knallen hoorde. Ik dacht aan vuurwerk, want dat gebeurt wel eens."

Een 82-jarige man die vlakbij de plaats van het incident woont, ging voor de zekerheid ‘toch maar even kijken.’ “Ik zag een grote man liggen. De buurvrouw hield me tegen en zei dat ik beter naar binnen kon gaan.”

Adrenaline

“Ik zag een jongen weglopen en later ook weer terugkomen. Hij was rond de 18 en had een petje op en zwarte kleding aan. Binnen de kortste keren waren er twee ambulances en een hoop politie”, aldus de man. “Ik zit nog vol adrenaline en kan voorlopig niet slapen.”

Andere buurtbewoners zeggen dat het slachtoffer zes keer is beschoten. Zij schatten hem tussen de 25 en 30 jaar oud.

Het onderzoek naar de fatale schietpartij is nog in volle gang.

