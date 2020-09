Coronanieuws: Geen nieuwe carnavalsprins in Veghel, kledingwinkels hopen op herstel

Archieffoto. vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Grapperhaus ging door het stof vanwege het schenden van coronaregels op zijn eigen bruiloft.

13 procent van de Nederlanders wil zich niet laten inenten met coronavaccin.

Het aantal coronabesmettingen in Brabant steeg met zeventig.

12.22

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoopt dat de ophef over de geschonden coronaregels op de bruiloft van minister van Justitie Ferd Grapperhaus leidt tot meer begrip voor horecaondernemers en een minder strikt boetebeleid. KHN-directeur Dirk Beljaarts vindt dat buitengewoon opsporingsambtenaren, zogeheten boa's, niet meer meteen boetes moeten opleggen of met sluitingen van cafés moeten dreigen als er een incidentele overtreding van de coronaregels wordt geconstateerd. De branchevoorman wil ook dat al uitgedeelde boetes worden herbekeken.

12.13

De Bond van Carnavalsverenigingen Limburg (BCL) blaast een jaarlijkse bijeenkomst op 21 en 22 november af vanwege het coronavirus. De bijeenkomst wordt jaarlijks druk bezocht door meer dan 150 carnavalsverenigingen.

Het feest zou dit jaar in de Roermondse Oranjerie worden gehouden door carnavalsvereniging De Veldjmuus, maar is verplaatst naar november 2021, maakte BCL donderdag bekend.

10.13

De Veghelse carnavalsvereniging heeft besloten dat Kuussegat dit jaar geen nieuwe prins krijgt. De belangrijkste reden daarvoor is dat de prins door alle maatregelen die worden genomen in de coronacrisis, geen 'volwaardig carnavalsseizoen' kan beleven. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging dat er geen nieuwe prins wordt gekozen. Alleen in de beginjaren van de carnavalsvereniging is het gebeurd dat er twee carnavalsjaren dezelfde prins de scepter zwaaide.

Eerder maakte carnavalsvereniging de Kuussegatters ook al bekend dat er dit jaar geen Hofzittingen en geen andere openbare carnavalsactiviteiten zullen worden georganiseerd.

09.31

Ondanks de coronacrisis verwacht bijna een kwart van de Nederlanders volgend jaar een loonstijging. Dat meldt HR-dienstverlener Visma | Raet op basis van onderzoek onder ruim duizend werkenden.

Twee op de drie ondervraagden verwachten dat hun nettoloon gelijk blijft. Zo'n 11 procent van de geënquêteerden rekent volgend jaar op een daling van het salaris.

09.19

De piek in het aantal woninginbraken die zich normaal voordoet in juli en augustus is dit jaar uitgebleven, bevestigt een woordvoerder van Interpolis na berichtgeving in De Telegraaf. Volgens hem komt dat doordat veel mensen vanwege de coronacrisis niet met vakantie zijn geweest en de zomer thuis hebben doorgebracht. Dat schrikt inbrekers af.

Uit de eigen 'inbraakmonitor' van Interpolis komt naar voren dat het aantal inbraken en pogingen daartoe met 20 procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Van januari tot en met de derde week van augustus noteerde de verzekeraar 18.089 gevallen, tegen 22.678 in dezelfde periode vorig jaar.

08.45

De carnavalsverenigingen in Helmond hebben gezamenlijk nog geen knoop doorgehakt over het aanstaande carnavalsseizoen. Woensdagavond kwamen ze samen om de coronadilemma's te bespreken. Maar een definitief besluit over carnaval 2021 en alle evenementen in de aanloop daar naartoe viel er niet.

08.00

De schatkist van de Nederlandse staat biedt nog meer dan voldoende ruimte voor de tijdelijke steunmaatregelen tegen de coronacrisis. De hogere staatsschuld als gevolg van die steunpakketten hoeft niet heel snel te worden afgebouwd. Dat komt naar voren uit interviews met tien topeconomen door het ING Economisch Bureau in aanloop naar Prinsjesdag.

De economen zeggen het eens te zijn met de steunmaatregelen door de Nederlandse overheid om de economische schade door de coronacrisis te beperken. Het Centraal Planbureau (CPB) denkt dat als gevolg van die steunpakketten de staatsschuld dit jaar zal oplopen tot meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat niveau wordt door de economen als "veilig" beschouwd.

07.00

Kleding- en schoenenwinkels zijn in 2021 nog niet hersteld van de zware klappen door de coronacrisis. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de detailhandel. Die winkels worden samen met autodealers het hardst getroffen door de crisis. De bank denkt dat voor fysieke kledingwinkels de omzet dit jaar met 15 procent zal dalen en voor schoenenwinkels een min te zien zal zijn van 10 procent.

Door de virusuitbraak meden veel consumenten de winkelstraat en nam de vraag naar formele kleding door het thuiswerken drastisch af, aldus ABN AMRO. Bovendien kunnen kleding en schoenen bij uitstek online besteld worden. De onlineverkopen gingen dan ook hard omhoog, maar dat is niet genoeg om verlies in fysieke kleding- en schoenenwinkels goed te maken.

00.01

Justitieminister Ferd Grapperhaus is opnieuw door het stof gegaan omdat er op zijn bruiloft coronaregels zijn geschonden. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, zegt de bewindsman woensdagavond. "Ik heb het zelf beslist niet goed gedaan." Toch heeft hij nog genoeg gezag om, ook in de coronacrisis, aan te blijven als justitieminister, aldus Grapperhaus.

Hij sprak de Tweede Kamer toe in een fel debat over het coronabeleid en zijn eigen geloofwaardigheid. Ook staat hij nog pal achter het coronabeleid van het kabinet, bezweert de bewindsman.