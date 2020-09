Coronanieuws: Grapperhaus breekt tijdens debat over eigen bruiloft, kledingwinkels hopen op herstel

Archieffoto. vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Ron Vorstermans Geschreven door

De hoofdpunten:

Grapperhaus ging door het stof vanwege het schenden van coronaregels op zijn eigen bruiloft.

13 procent van de Nederlanders wil zich niet laten inenten met coronavaccin.

Het aantal coronabesmettingen in Brabant steeg met zeventig.

08.00

De schatkist van de Nederlandse staat biedt nog meer dan voldoende ruimte voor de tijdelijke steunmaatregelen tegen de coronacrisis. De hogere staatsschuld als gevolg van die steunpakketten hoeft niet heel snel te worden afgebouwd. Dat komt naar voren uit interviews met tien topeconomen door het ING Economisch Bureau in aanloop naar Prinsjesdag.

De economen zeggen het eens te zijn met de steunmaatregelen door de Nederlandse overheid om de economische schade door de coronacrisis te beperken. Het Centraal Planbureau (CPB) denkt dat als gevolg van die steunpakketten de staatsschuld dit jaar zal oplopen tot meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat niveau wordt door de economen als "veilig" beschouwd.

07.00

Kleding- en schoenenwinkels zijn in 2021 nog niet hersteld van de zware klappen door de coronacrisis. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de detailhandel. Die winkels worden samen met autodealers het hardst getroffen door de crisis. De bank denkt dat voor fysieke kledingwinkels de omzet dit jaar met 15 procent zal dalen en voor schoenenwinkels een min te zien zal zijn van 10 procent.

Door de virusuitbraak meden veel consumenten de winkelstraat en nam de vraag naar formele kleding door het thuiswerken drastisch af, aldus ABN AMRO. Bovendien kunnen kleding en schoenen bij uitstek online besteld worden. De onlineverkopen gingen dan ook hard omhoog, maar dat is niet genoeg om verlies in fysieke kleding- en schoenenwinkels goed te maken.

00.01

Justitieminister Ferd Grapperhaus is opnieuw door het stof gegaan omdat er op zijn bruiloft coronaregels zijn geschonden. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, zegt de bewindsman woensdagavond. "Ik heb het zelf beslist niet goed gedaan." Toch heeft hij nog genoeg gezag om, ook in de coronacrisis, aan te blijven als justitieminister, aldus Grapperhaus.

Hij sprak de Tweede Kamer toe in een fel debat over het coronabeleid en zijn eigen geloofwaardigheid. Ook staat hij nog pal achter het coronabeleid van het kabinet, bezweert de bewindsman.